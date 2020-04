Foot - Mercato - LOSC

EXCLU - Mercato - LOSC : Discussions avec Liverpool pour Osimhen !

Publié le 27 avril 2020 à 16h30 par Alexis Bernard

Courtisé par plusieurs grosses cylindrées anglaises, Victor Osimhen intéresse notamment Liverpool. Ses représentants ont entamé des discussions avec les Reds.

En plein confinement, les clubs anglais ne chôment pas. Si Newcastle est en train de se préparer un mercato dantesque, Manchester United pourrait lui aussi faire de grosses opérations. Et Liverpool, promis au titre de champion d’Angleterre, s’active également en coulisses. Récemment, le10sport.com révélait en exclusivité les démarches de Jurgen Klopp auprès du clan Mbappé. L’entraîneur des Reds a en effet passé un coup de fil au père de l’attaquant du PSG afin de lui signifier son intérêt et prendre la température pour cet été. Même si les chances de voir Mbappé vendu cet été sont quasiment nulles, Liverpool se positionne pour l’été 2021, où le champion du monde n’aura plus qu’un an de contrat (s’il ne prolonge pas). Mais il y a un autre joyau de Ligue 1 qui plaît beaucoup à Liverpool : Victor Osimhen (LOSC).

Liverpool l’apprécie énormément