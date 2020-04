Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en grand danger avec ce crack italien !

Publié le 27 avril 2020 à 15h45 par D.M.

Alors que le PSG aurait coché le nom de Federico Chiesa, la Juventus serait décidée à s’offrir le milieu de terrain de la Fiorentina et pourrait procéder à un échange pour parvenir à ses fins.

La presse italienne a annoncé ces derniers mois que le PSG aurait coché le nom de Federico Chiesa. Leonardo apprécierait énormément le profil du milieu de terrain sous contrat avec la Fiorentina jusqu’en 2022. Mais le PSG devra faire face à une forte concurrence sur ce dossier puisque l’Inter et la Juventus seraient également intéressés par Federico Chiesa. D’autant plus que le président de la Fiorentina serait ouvert à un départ de l'international italien : « Si Chiesa veut partir, notre priorité sera de trouver la bonne indemnité de transfert. En ce moment, j’ai un excellent rapport avec Federico, ainsi qu’avec son père. Le climat est positif » a déclaré ce dimanche Rocco Commisso dans un entretien à la Gazzetta dello Sport .

La Juventus veut s’offrir Chiesa