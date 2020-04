Foot - Mercato - Real Madrid

EXCLU - Mercato - Real Madrid : Liverpool ne lâche pas Soumaré !

Publié le 28 avril 2020 à 7h45 par Alexis Bernard

Fortement intéressé par Victor Osimhen, Liverpool est également sur la piste de Boubakary Soumaré, milieu de terrain du LOSC.

Liverpool a installé une surveillance de premier ordre du côté de Lille… Jürgen Klopp a identifié plusieurs talents en mesure de rejoindre son effectif cet été. Comme révélé par le10sport.com , Liverpool est notamment entré en contact avec l’entourage de Victor Osimhen pour évoquer sa situation et préparer le terrain d’une offre éventuelle. L’attaquant lillois fait partie de la short-list des Reds en attaque et le LOSC devrait recevoir une proposition en or dans les semaines à venir. Mais Osimhen n’est pas l’unique joyau qui plaît à Klopp… Au milieu du terrain, un certain Boubakary Soumaré séduit également.

Surveillé par Zidane et Klopp…