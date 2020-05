Foot - Mercato - OM

Mercato - Officiel : L’OM annonce le départ de Zubizarreta !

Publié le 14 mai 2020 à 22h04 par J.-G.D. mis à jour le 14 mai 2020 à 22h13

C’est donc officiel : Andoni Zubizarreta vient de quitter son poste de directeur sportif de l’Olympique de Marseille.

C’était dans les tuyaux depuis quelques minutes, mais c’est désormais officiel. Les informations de L'Équipe de ce jeudi soir se sont vérifiées avec l’annonce du départ d’Andoni Zubizarreta. L’OM vient de mettre un terme à sa collaboration avec son désormais ex-directeur sportif, suite à un accord à l’amiable. Une décision annoncée sur le site officiel du club. Et Jacques-Henri Eyraud, président du club, tient à rendre hommage à Zubizarreta : « Andoni est le premier manager que j’ai recruté au démarrage de notre projet. C’est donc avec beaucoup d’émotion que nos chemins se séparent aujourd’hui. Depuis fin 2016, il a été de toutes les batailles à mes côtés. Il s'est pleinement consacré au renouveau de l'OM et a su apporter son expertise afin de rebâtir des fondations solides s'agissant du groupe professionnel comme du centre de formation. Andoni est un homme honnête, d’une grande intégrité. Au-delà de l’immense joueur qu’il a été, il est un professionnel de grande qualité avec lequel j’aurai toujours beaucoup de plaisir à échanger ». Frank McCourt, propriétaire de l’OM, lui emboite le pas : « Je tiens à remercier Andoni pour tout ce qu'il a accompli pour le club depuis 4 ans. Andoni est un remarquable professionnel, qui a toute mon estime et je lui souhaite le meilleur pour la suite ».