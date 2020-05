Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce joueur de l’Ajax Amsterdam qui ouvre la porte à un départ

Publié le 14 mai 2020 à 21h45 par T.M.

Pour remplacer Layvin Kurzawa, le PSG penserait à Nicolas Tagliafico. Le latéral de l’Ajax Amsterdam a d’ailleurs ouvert la porte à un départ.

Après Frenkie De Jong, Matthis de Ligt et André Onana, le PSG semble avoir un nouvel objectif à l’Ajax Amsterdam. Ainsi, comme l’explique L’Equipe ce jeudi, c’est Nicolas Tagliafico qui aurait tapé dans l’oeil de Leonardo. A la recherche d’un latéral gauche pour remplacer Layvin Kurzawa, dont le contrat arrive à son terme, le directeur sportif du PSG aurait donc également coché le nom de l’Argentin de 27 ans. Et alors que le FC Barcelone penserait aussi à Tagliafico, ce dernier s’est dit prêt à relever un nouveau challenge et voir plus haut.

« Vous devez toujours avoir des rêves »