Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Théo Hernandez pas chaud pour venir

Publié le 14 mai 2020 à 17h30 par Alexis Bernard

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com et confirmé par L’Équipe, le PSG songe à Théo Hernandez (Milan AC) au poste de latéral gauche. Mais le joueur est difficile à séduire.

Paris ne proposera rien à Layvin Kurzawa, dont le contrat prend fin au 30 juin. Leonardo cherche donc activement un nouveau renfort au poste de latéral gauche. Même si Juan Bernat, la très bonne pioche du PSG (il a été acheté 7 petits millions d’euros), s’est imposé sur son couloir, Paris veut une autre option solide pour concurrencer le poste. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 21 avril dernier, et confirmé ce jeudi par le journal L’Équipe , le PSG songe à Théo Hernandez (Milan AC). Leonardo en a fait sa très grande priorité de l’été et tente de le convaincre de venir.

Dossier mal embarqué