Mercato - Real Madrid : Zidane déjà fixé pour Erling Haaland ?

Publié le 15 mai 2020 à 10h00 par La rédaction

Arrivé cet hiver au Borussia Dortmund en provenance du RB Salzbourg, l’international norvégien Erling Haaland plairait toujours beaucoup à Zinedine Zidane, qui souhaiterait le faire signer au Real Madrid.

Zidane ne semble pas oublier la piste Erling Haaland. L’international norvégien resterait l’une des pistes les plus chaudes pour le Real Madrid, le coach des Merengues appréciant son profil. Le club merengue, de son côté, aurait besoin d’un nouvel attaquant et surtout d’un nouveau serial-buteur, car depuis le départ de Cristiano Ronaldo, la Casa Blanca pêche dans ce secteur de jeu (Karim Benzema étant le seul attaquant du Real Madrid à avoir passé la barre des 10 buts). Mais une arrivée de Haaland, ce ne serait pas pour tout de suite…

Pas avant 2021 ?