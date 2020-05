Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Quand Lewandowski interpelle Haaland pour son avenir !

Publié le 15 mai 2020 à 1h30 par Th.B.

Buteur du Bayern Munich, Robert Lewandowski a envoyé un message fort à Erling Braut Haaland. Le Norvégien figurant dans les petits papiers du Real Madrid, le Polonais a incité l’attaquant du Borussia Dortmund à poursuivre sa progression en Bundesliga.

Voila une information qui sonne certes comme un secret de polichinelle, mais Erling Braut Haaland figurerait bel et bien sur les tablettes du Real Madrid. La direction merengue chercherait à recruter la pépite du Borussia Dortmund dès cet été, afin de progressivement préparer l’après-Karim Benzema. Néanmoins, Haaland ne ferait pas attention aux rumeurs l’envoyant au Real Madrid, comme il l’a récemment fait savoir à Sky Sport. « Je ne me concentre que sur mes performances, pas sur l’attention qui est portée sur moi. Je pense à faire mon travail, ce qui est le chose que j’aime le plus. Je ne focalise que sur ça » . L’attitude parfaite donc pour poursuivre sa progression selon Robert Lewandowski qui lui a adressé une directive pour la suite.

« Il serait bon pour lui de rester en Bundesliga avant de passer à l’étape supérieure »