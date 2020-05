Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland répond à l’intérêt de Zidane !

Publié le 13 mai 2020 à 11h00 par Th.B.

Annoncé comme étant l’attaquant recherché par le Real Madrid pour évoluer aux côtés de Karim Benzema, Erling Braut Haaland n’a pas tenu à se prendre au jeu des spéculations et a souligné sa concentration portée sur son travail avec le Borussia Dortmund.

Avec Eduardo Camavinga, Erling Braut Haaland est sans aucune contestation possible la grosse révélation de cette saison. D’abord avec le Red Bull Salzbourg où il a frappé fort en Ligue des champions lors dans la première partie de saison et dans le championnat autrichien, ce qui lui a valu une flopée d’intérêts cet hiver. Moment où il a finalement choisi de s’engager avec le Borussia Dortmund. Dans la lignée de sa récente politique de recrutement, le Real Madrid souhaiterait continuer à s’attacher les services des talents du football de demain. Camavinga et Haaland feraient tous les deus partie intégrante de la short-list du club merengue.

La rumeur Real Madrid ne le destabilise pas