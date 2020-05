Foot - Mercato - Barcelone

EXCLU - Mercato - Barcelone : Dembele fera tout pour rester

Publié le 15 mai 2020 à 8h30 par Alexis Bernard

En grandes difficultés du côté du FC Barcelone depuis son arrivée et l’enchaînement de nombreuses blessures, Ousmane Dembele n’a pas l’intention de partir cet été.

Après avoir conquis l’Europe sous les couleurs du Borussia Dortmund, Ousmane Dembele s’est ouvert en grand les portes du FC Barcelone. Un transfert qui a fait couler beaucoup d’encre, avec 125 millions d’euros à la clé. Mais la marche catalane a été visiblement trop haute pour le champion du monde, pointé du doigt pour son manque de rigueur et d’implication. La saison 2019-2020 a sûrement été la plus compliquée pour Ousmane Dembele, qui enchaîne blessure sur blessure, avec des absences de plus en plus longues. Du côté de la direction du FC Barcelone, on est plus que jamais à l’écoute des offres pour son transfert. Notamment parce que les caisses du club ont grand besoin de se remplir…

Dembele n’a pas l’intention de partir

Hormis Lionel Messi, André Ter Stegen et Frenkie de Jong, tout l’effectif du FC Barcelone est susceptible de partir cet été. Même Luis Suarez. Même Antoine Griezmann… Ousmane Dembele n’échappe pas à la règle, lui qui a toujours l’intérêt des clubs anglais, allemand (Bayern Munich) mais également du PSG, où Thomas Tuchel l’apprécie beaucoup. Mais selon nos informations, Ousmane Dembele n’a pas l’intention de partir cet été. A l'instar de son coéquipier et ami, Samuel Umtiti, le Français veut poursuivre au Barça et revenir au top de sa forme. Son envie de faire taire les critiques, notamment liées à son manque de professionnalisme et à sa fragilité, est très grande. S’il parvient à se remettre pleinement sur le pied, le Français sera en capacité de revenir à l’automne. D’ici là, il lui faut franchir le mercato estival à venir et les possibles offres dont il pourrait faire l’objet. Le Barça en acceptera certainement. Mais pour lui, c’est déjà tout vu : Se queda !