Mercato - PSG : Et si Klopp doublait Leonardo pour un grand nom de Ligue 1 ?

Publié le 15 mai 2020 à 6h45 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo penserait à Houssem Aouar pour renforcer le milieu de terrain de l’effectif parisien cet été. Entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp compterait chambouler les plans du champion de France.

Avec l’arrêt du championnat, l’OL a terminé à la septième place du classement de Ligue 1. Son absence en Europe la saison prochaine va causer de grosses pertes dans les caisses du club. Ainsi, afin de rééquilibrer les comptes, les joueurs disposant des plus grosses valeurs marchandes devraient être vendus à l’intersaison. Houssem Aouar fait partie de cette catégorie et ne manque pas de courtisans. Hormis l’intérêt du PSG, que le 10sport.com vous dévoilait en exclusivité en janvier dernier, Manchester City, la Juventus ainsi que Liverpool seraient sur les rangs pour accueillir le maître à jouer de l’OL lors du prochain mercato.

Liverpool dans le coup pour Aouar et prêt à rafler la mise