Mercato - PSG : Leonardo lance son plan colossal pour cet été !

14 mai 2020

Bien décidé à renforcer l'effectif du Paris Saint-Germain cet été, Leonardo est déjà très actif en coulisse. Il faut dire que le directeur sportif du club de la capitale a d'ores et déjà ciblé les postes à renforcer en priorité. Décryptage de la stratégie estivale de Leonardo.

Bien qu'il soit difficile aujourd'hui de connaître les dates du prochain mercato estival, Leonardo est pleinement concentré sur le recrutement du Paris Saint-Germain. Il faut dire que la saison en Ligue 1 est officiellement terminée ce qui permet au directeur sportif parisien de préparer la prochaine. Et son plan de vol semble bien défini. En effet, comme l'explique L'Equipe dans ses colonnes ce jeudi, le PSG souhaite se renforcer en priorité à quatre postes bien précis. Ainsi, dans les buts, une doublure de Keylor Navas sera recherchée. En défense, ce sont les couloirs qui devront être remodelés puisque Layvin Kurzawa et Thomas Meunier, en fin de contrat, vont probablement partir. Enfin, Leonardo souhaite également apporter de la taille dans l'entrejeu. Et petit à petit, le profil des joueurs ciblés par le PSG se dessine.

Un nouveau chantier dans les buts

Pour commencer, un an après avoir largement révolutionner le poste de gardien de but, Leonardo va de nouveau devoir gérer ce poste. Il faut dire que l'été dernier, à peine de retour au poste de directeur sportif du PSG, le Brésilien avait privilégié une option sur le court terme en engageant Keylor Navas (33 ans) et en obtenant le prêt de Sergio Rico. Ce dernier ne devrait pas être conservé puisque ses récentes prestations n'ont pas convaincu le PSG de lever son option d'achat estimée à 10M€. L'Espagnol retournera donc au FC Séville, poussant Leonardo à dénicher une nouvelle doublure à Keylor Navas. Selon L'Equipe , le profil de Pepe Reina (37 ans) plait à Leonardo. Très expérimenté, le portier espagnol rentrera au Milan AC cet été, après un prêt de six mois à Aston Villa, où son contrat prend fin en juin 2021. Le club lombard pourrait même en profiter pour tenter de récupérer Alphonse Areola. Marcin Bulka et Garissone Innocent se disputeront la place de numéro 3.

Des couloirs à redécorer

Toutefois, le dossier le plus urgent concerne celui des latéraux. Et pour cause, Layvin Kurzawa et Thomas Meunier, en fin de contrat, vont partir. Par conséquent, le PSG doit dénicher un concurrent à Juan Bernat et totalement reconstruire le couloir droit. Dans cette optique, comme révélé par le10sport.com, Leonardo apprécie Théo Hernandez (Milan AC). Un dossier toutefois compliqué puisque le club lombard réclamerait 50M€. D'autre part, L'Equipe révèle que Nicolas Tagliafico plaît également au PSG alors que son contrat à l'Ajax Amsterdam prend fin en juin 2022. Mais le véritable chantier concerne le couloir droit au sein duquel il serait préférable de trouver deux joueurs. La piste menant à Nelson Semedo prend de l'ampleur depuis les publications des informations de Radio Catalunya selon lesquelles le PSG est intéressé. D'autant plus que le FC Barcelone semble vendeur, mais là encore, à 50M€ cela semble compliqué. Par conséquent, Leonardo pourrait privilégier des pistes moins coûteuses comme Adam Marusic (Lazio Rome) et Hamari Traoré (Stade Rennais) dont les valeurs sont respectivement estimées à 20M€ et 5M€.

Du poids au milieu