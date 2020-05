Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande priorité de Leonardo se confirme !

Publié le 14 mai 2020 à 3h30 par A.M.

Déjà actif en coulisse, Leonardo a ciblé le milieu de terrain comme étant le secteur de jeu à renforcer en priorité. Et dans cette optique, le directeur sportif du PSG a réduit sa short-list à trois priorités.

Cet été, Leonardo compte bien se montrer actif afin de renforcer l'effectif du Paris Saint-Germain. Ainsi en coulisse le directeur sportif brésilien est déjà au travail et sa priorité semble se tourner vers le milieu de terrain. Dans cette optique, Leonardo multiplié les pistes. D'Ismaël Bennacer à Tiémoué Bakayoko en passant par Sandro Tonali, Lorenzo Pellegrini, Wilfried Ndidi, Thomas Partey ou encore Franck Kessié, le dirigeant parisien ne manque pas d'idées et semble bien vouloir un joueur capable d'apporter de la densité physique dans l'entrjeu. Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la short-list de Leonardo s'est affinée.

La short-list se dessine au milieu de terrain

En effet, Leonardo semble avoir arrêté son choix sur trois noms : Ismaël Bennacer (Milan AC), Tiémoué Bakayoko (Chelsea) et Lorenzo Pellegrini (AS Roma). Pour le premier, le PSG a déjà dégainé une offre avoisinant les 30M€ mais qui s'avère trop éloignée des exigences du club lombard. Concernant le second, l'AS Monaco a d'ores et déjà acté le fait que son option d'achat ne serait pas levée et qu'il retourner donc à Chelsea qui réclame environ 35M€ pour lâcher Tiémoué Bakayoko. Enfin, Lorenzo Pellegrini semble être la piste la plus chaude. Et pour cause, le milieu de terrain italien dispose d'une clause libératoire active durant le mois de juillet et estimée à 30M€. Mais surtout, elle est payable en deux fois, à savoir 15M€ cet été et 15M€ en 2021. Une très belle opportunité pour Leonardo donc, d'autant plus qu'il devait quitter l'AS Roma, Lorenzo Pellegrini ne souhaiterait pas évoluer dans un autre club italien. Raison de plus pour sauter sur l'occasion.