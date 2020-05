Foot - Mercato - Barcelone

EXCLU - Mercato : Umtiti ne veut pas quitter Barcelone

Publié le 14 mai 2020 à 19h45 par Alexis Bernard mis à jour le 14 mai 2020 à 19h52

Cité par les joueurs susceptibles de partir cet été, Samuel Umtiti n’a pas l’intention de quitter le FC Barcelone.

Depuis son titre de champion du monde et sa démarche légendaire, Samuel Umtiti n’est pas dans la meilleure période de sa carrière. Régulièrement blessé, le défenseur du FC Barcelone peine à poursuivre sa fabuleuse ascension sous le maillot catalan, où il a réussi à devenir l’un des meilleurs au monde à son poste. Une fragilité physique qui commencerait à faire douter ses dirigeants. Et face à une situation économique très compliquée, le FC Barcelone est à l’écoute de toutes les offres, notamment pour Samuel Umtiti. Comme indiqué par le10sport.com , à part Lionel Messi, tous les joueurs sont susceptibles de partir. Même les Français Ousmane Dembele, Antoine Griezmann et, donc, Samuel Umtiti.

Umtiti veut continuer à Barcelone