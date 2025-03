L'oubli qui pourrait coûter cher au PSG !

Alexis Brunet

Ce mercredi soir, Aston Villa et le Club Brugge s’affrontent en huitième de finale retour de Ligue des champions. Les Villans avaient pris une grosse option au match aller, car ils s’étaient imposés trois buts à un, notamment grâce à une réalisation de Marco Asensio. Ce dernier pourrait d’ailleurs affronter le PSG en cas de qualification, car aucune clause dans son prêt ne l’interdit de jouer une telle rencontre et de, pourquoi pas, éliminer Paris.

Mardi soir, le PSG a arraché sa qualification en quart de finale de Ligue des champions. Les Parisiens ont fait le travail face à Liverpool, notamment grâce à un grand Gianluigi Donnarumma, héroïque lors de la séance de tirs au but en détournant deux tentatives des Reds (0-1, 1-4 aux t.a.b.).

Le PSG pourrait affronter Aston Villa en quart de finale

On connaît déjà le prochain adversaire du PSG en quart de finale, et cela sera soit Aston Villa, soit le Club Brugge. Il y a d’ailleurs plus de chance que cela soit la formation anglaise, car cette dernière s’était imposée trois buts à un lors du match aller.

Asensio pourra jouer contre le PSG

Si Aston Villa se qualifie, Marco Asensio pourrait causer du tort au PSG. En effet, d’après les informations de L’Équipe, il n’y aurait pas de clause dans le prêt de l’Espagnol l’interdisant de disputer une telle rencontre si elle a lieu. Ce dernier est d’ailleurs très en forme depuis son arrivée en Angleterre, avec cinq buts en sept rencontres. Un petit oubli qui pourrait donc coûter cher au club de la capitale…