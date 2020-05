Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le dossier Lautaro Martinez sur le point de basculer ?

Publié le 14 mai 2020 à 15h30 par A.C.

Au sein de l’Inter, ou on semblait vouloir à tout prix garder Lautaro Martinez, on commence peu à peu à changer d’avis face à la cour appuyée du FC Barcelone.

Révélation de la première partie de la saison en Serie A, Lautaro Martinez n’a pas tardé à taper dans l’œil des plus grands clubs au monde. Il faut dire que l’Argentin a du talent à revendre. Arrivé en juillet 2018, il ne lui a d’ailleurs fallu que quelques mois pour se faire une place de titulaire à l’Inter. L’année dernière, il a même rapidement fait oublier Mauro Icardi, ancien capitaine en froid avec les supporters et les dirigeants, qui est finalement parti au Paris Saint-Germain. Toutes ces qualités ont séduit le FC Barcelone... ou plutôt Lionel Messi. La presse catalane assure en effet que c’est le sextuple Ballon d’Or qui serait à la base de l’intérêt du Barça pour Lautaro Martinez, qu’il a notamment côtoyé en sélection argentine.

Un dossier des plus épineux...

Le FC Barcelone semble être sur le coup depuis plusieurs mois déjà. En Espagne on évoque en effet des discussions poussées avec l’Inter... qui ne semble pas vouloir se montrer conciliant. Les dirigeants du club lombard semblent en effet déterminés à garder Lautaro Martinez et, dans le cas contraire, récupérer l’intégralité des 111M€ de sa clause d’achat. Déjà avant la crise du COVID-19, le Barça ne semblait absolument pas enclin à lever cette clause de départ. Désormais il est clair que les Catalans n’ont pas assez d’argent pour lever cette clause. Ainsi, ils se sont enlisés dans des négociations interminables avec l’Inter, qui n’hésite pas à utiliser de sa position avantageuse, afin d’insérer des cadres du FC Barcelone dans un possible échange. Ainsi, Antoine Griezmann a été évoqué, même si la piste a été rapidement abandonné. Désormais, Mundo Deportivo annonce que ce sont des joueurs comme Nelson Semedo, Junior Firpo ou encore Jean-Clair Todibo, qui pourront faire pencher la balance.

L’Inter finalement prête à sacrifier Lautaro Martinez ?