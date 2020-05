Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lautaro Martinez aurait tranché pour cet été !

Publié le 14 mai 2020 à 1h30 par B.C.

Alors que le FC Barcelone cible Lautaro Martinez pour préparer la succession de Luis Suarez, l'attaquant de l'Inter Milan espérerait que ce transfert voit le jour cet été.

Pour préparer la succession de Luis Suarez, le FC Barcelone a décidé de miser sur Lautaro Martinez, mais l'international argentin est encore loin du Camp Nou. En effet, l'Inter Milan ne compte pas brader son attaquant et espère récupérer les 111M€ de sa clause libératoire. Pas de quoi arranger les affaires du Barça en pleine crise du coronavirus. Ainsi, le Barça souhaiterait proposer plusieurs de ses joueurs aux Nerazzurri , et selon les dernières informations de Sport , les Milanais pourraient accepter une opération à hauteur de 60M€ en plus de deux joueurs du Barça. De quoi ravir Lautaro Martinez, qui serait impatient de rejoindre les Blaugrana.

Lautaro Martinez voudrait le Barça