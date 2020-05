Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une nouvelle attaque stratosphérique l’année prochaine ?

Publié le 14 mai 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Avec le recrutement de Lautaro Martinez qui semble se confirmer de jour en jour au FC Barcelone, le club catalan est en train de se composer une attaque de folie.

Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone mettrait le paquet en coulisses afin de boucler un mercato estival de qualité avec notamment du grand renfort offensif. Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho n’entrant plus vraiment dans les plans du club blaugrana , les dirigeants du Barça voudraient donc attirer une voire plusieurs pointures sur le front de l’attaque. Et son premier renfort semble se préciser…

Messi devrait retrouver Lautaro Martinez

Comme l’a indiqué Sport mercredi, le FC Barcelone et l’Inter Milan se rapprocheraient plus que jamais d’un accord pour boucler le transfert de Lautaro Martinez. Le buteur argentin débarquerait pour 60M€ + deux joueurs catalans inclus dans l’opération, et il retrouverait ainsi son compère de sélection Lionel Messi au Camp Nou. Ajoutez à cela les présences d’Antoine Griezmann et Luis Suarez, et le Barça devrait avoir une attaque XXL la saison prochaine… en attendant le retour de Neymar ?