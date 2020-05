Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La star du projet McCourt a tranché pour son avenir !

Publié le 14 mai 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Malgré les spéculations sur son avenir incertain à l’OM, Dimitri Payet a clairement affiché son souhait de rester sur les bords de la Canebière la saison prochaine.

L’OM étant dans une situation financière assez délicate et se trouvant dans le collimateur de l’UEFA avec le fair-play financier, Andoni Zubizarreta sera contraint d’opérer à plusieurs ventes lors du prochain mercato. Les plus grosses valeurs marchandes de l’effectif marseillais sont donc logiquement annoncées sur le départ, avec notamment Dimitri Payet. L’international français, qui est la tête de gondole du projet McCourt, a pourtant affiché un souhait très clair concernant son avenir à l’OM.

« On n’a pas prévu de déménager »