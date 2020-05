Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel joueur de l’OM recruteriez-vous au PSG ?

Publié le 15 mai 2020 à 8h00 par La rédaction

En ciblant Boubacar Kamara, le PSG pourrait donc aller piocher du côté de l’OM. Et vous quel joueur marseillais recruteriez-vous ?

A l’approche du mercato estival, Leonardo s’active pour pouvoir trouver les renforts nécessaires au PSG. Pour cela, le directeur sportif aurait tourné son regard vers la Serie A, un championnat qu’il connait à merveille. Mais Leonardo regarderait aussi du côté de la Ligue 1 avec un intérêt pour Houssem Aouar (OL) ou Hamari Traoré (Rennes). Et c’est dernières heures, c’est Boubacar Kamara qui a été annoncé dans les petits papiers du PSG. Un dossier étonnant étant donné la rivalité entre le club de la capitale et l’OM. Il n’empêche que le Marseillais, bourré de talent, pourrait apporter un plus à l’effectif parisien.

Aller piocher à l’OM ?

En recrutant Boubacar Kamara, le PSG souhaiterait aussi donner un coup de main à l’OM afin de réduire son déficit budgétaire. Et si Leonardo se positionnait sur d’autres joueurs marseillais ? Certains pourraient avoir leur mot à dire à l’instar de Dimitri Payet, Florian Thauvin, Morgan Sanson, Steve Mandanda ou encore Duje Caleta-Car. D’autres pourraient aussi être de belles doublures comme Jordan Amavi ou Dario Benedetto.



Alors quel joueur de l’OM recruteriez-vous au PSG ?