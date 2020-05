Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud prépare du lourd pour la succession de Zubizarreta !

15 mai 2020

C'est désormais officiel, Andoni Zubizarreta a été démis de ses fonctions jeudi soir. Une situation qui pousse Jacques-Henri Eyraud à s'activer afin de dénicher un successeur au Basque. Et dans cette optique, plusieurs noms circulent à l'OM. Et non des moindres.

Jeudi soir, le projet McCourt a pris une nouvelle tournure. En effet, par le biais d'un communiqué, l'Olympique de Marseille a annoncé le départ d'Andoni Zubizarreta « à la suite d'entrevues qui se sont déroulées cette semaine . » C'est un coup de tonnerre au sein du club phocéen puisque non seulement rien ne laissait présager un départ si soudain puisque le Basque travaillait sur le recrutement estival de l'OM, mais surtout, depuis le rachat du club par Frank McCourt, les Olympiens n'ont pas connu d'autres directeurs sportifs. C'est donc un changement majeur que s'apprête à vivre l'Olympique de Marseille dans les prochains jours puisque le club a indiqué que « le recrutement d'un directeur général chargé du football est en cours . » Le successeur d'Andoni Zubizarreta sera d'ailleurs chargé de mettre l'accent sur la vente des joueurs, un domaine dans lequel le Basque n'a pas réellement excellé durant son passage sur la Canebière.

Antero Henrique discute déjà avec l'OM

Dans cette optique, le nom d'Antero Henrique revient avec insistance. Le 5 mai dernier, TuttoMercatoWeb évoquait le nom du dirigeant portugais au cours des discussions concernant le rachat de l'OM par le milliardaire saoudien Al-Walid Bin Talal. Mais le portail italien a relancé la rumeur ce vendredi au lendemain de l'annonce du départ d'Andoni Zubizarreta. Et Le Phocéen a également confirmé qu'Antero Henrique et l'Olympique de Marseille s'étaient parlés la semaine dernière. Bien qu'un accord soit encore loin d'être trouvé, l'ancien directeur sportif du PSG (2017-2019) semble avoir le profil parfait pour prendre le poste de directeur sportif de l'OM. Doté d'un solide réseau et d'un passé de bâtisseur avec le FC Porto, où il a notamment côtoyé André Villas-Boas, Antero Henrique a notamment prouvé ses capacités de vendeurs au sein du club portugais, réputé pour ses plus-values spectaculaires. Au PSG aussi, lorsqu'il fallait répondre aux exigences du fair-play financier, le Portugais a trouvé preneur pour Lucas Moura, Yuri Berchiche, Javier Pastore ou encore Serge Aurier. Tout ce dont à besoin l'OM.

Létang, Campos... les autres pistes