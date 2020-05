Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud passe la seconde pour Antero Henrique et Heinze !

Publié le 15 mai 2020 à 15h15 par A.D.

Après Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas pourrait également quitter l'OM. Alors qu'elle s'intéresserait à Antero Henrique et Gabriel Heinze pour les remplacer, la direction marseillaise aurait entamé les discussions pour les attirer vers la Canebière.

Jacques-Henri Eyraud aurait lancé les grandes manoeuvres pour Antero Henrique et Gabriel Heinze. Ce jeudi, l'OM a officialisé le départ d'Andoni Zubizarreta. Via un communiqué officiel, le club phocéen a annoncé qu'il se séparait de son directeur sportif : « A la suite d'entrevues qui se sont déroulées cette semaine, l'Olympique de Marseille annonce le départ, d'un commun accord, d'Andoni Zubizarreta », peut-on lire. Alors qu'André Villas-Boas pourrait également prendre la porte, Jacques-Henri Eyraud serait en quête d'un nouveau directeur sportif et d'un nouvel entraineur. Selon les dernières indiscrétions de TMW , le président de l'OM aurait coché les noms d'Antero Henrique et Gabriel Heinze. Et il semblerait que le dirigeant marseillais soit déjà passé à l'action pour mener à bien ces deux dossiers.

Des négociations en cours pour Henrique et Heinze ?

Selon les informations de Nicolo Schira, divulguées ce vendredi après-midi sur son compte Twitter , Antero Henrique et Gabriel Heinze figureraient bel et bien sur les tablettes de l'OM. A en croire le journaliste italien, les pourparlers seraient même déjà en cours pour mener à bien ces deux dossiers. A suivre...