Mercato - OM : Les Marseillais prennent position après le départ de Zubizarreta !

Publié le 15 mai 2020 à 11h30 par A.M.

Suite à l'annonce du départ d'Andoni Zubizarreta, plusieurs joueurs de l'Olympique de Marseille ont publié des messages sur les réseaux sociaux afin de remercier le dirigeant basque. Et en coulisses, leur inquiétude grandirait concernant la suite des événements au sein du club phocéen.

Jeudi soir, par le biais d'un communiqué, l'Olympique de Marseille a officialisé le départ d'Andoni Zubizarreta. « À la suite d'entrevues qui se sont déroulées cette semaine, l'Olympique de Marseille annonce le départ, d'un commun accord, d'Andoni Zubizarreta », peut-on lire dans ce communiqué. Par conséquent, quasiment quatre ans après son arrivée à l'OM, le dirigeant basque quitte son poste ce qui constitue une petite révolution au sein de l'ère McCourt qui n'avait pas connu d'autres directeurs sportifs. Jacques-Henri Eyraud va donc devoir lui trouver un successeur après lui avoir rendu hommage : « Andoni est le premier manager que j’ai recruté au démarrage de notre projet. C’est donc avec beaucoup d’émotion que nos chemins se séparent aujourd’hui . » Et visiblement, les joueurs également sont affectés par ce départ.

Des joueurs touchés et inquiets du départ de Zubizarreta

Sur les réseaux sociaux, les hommages se sont ainsi multipliés. Alvaro Gonzalez a rapidement réagi sur Twitter sans mots, mais avec des émojis évocateurs à savoir des visages tristes et un cœur. Le défenseur espagnol, recruté par Andoni Zubizarreta l'été dernier, a d'ailleurs visiblement parfaitement résumé l'état d'esprit qui règne au sein du vestiaire de l'OM. « Merci pour tout Andoni », ont écrit Bouna Sarr et Maxime Lopez dans leur story Instagram . « Un grand merci », ajoute Valentin Rongier tandis que Boubacar Kamara donne rendez-vous au Basque : « Merci Andoni et à bientôt . » Il faut dire que comme l'a révélé RMC Sport , les joueurs sont conscients de la situation et s'inquiètent de la suite des événements.

Et maintenant Villas-Boas ?

Et la suite des événements, cela pourrait bien être le départ d'André Villas-Boas. En effet, le technicien portugais n'a jamais caché sa proximité avec André Villas-Boas affirmant même en janvier dernier être « venu ici, un pour la grandeur du club, deux pour Andoni Zubizarreta. J'ai déjà dit que mon futur est intimement lié à son futur ». Le message avait le mérite d'être clair et ne laisse que très peu de doutes quant à l'avenir d'André Villas-Boas. La Provence assure même que lors de son entretien avec Jacques-Henri Eyraud jeudi, l'ancien entraîneur de Tottenham serait quasiment tombé d'accord sur les modalités d'un départ qui pourrait être annoncé dans les prochaines heures. En attendant, les joueurs de l'OM continuent de patienter afin d'en connaître plus concernant ce qu'il va arriver par la suite. D'après L'Equipe , si certains tentent de garder espoir, ils ne se font plus beaucoup d'illusions pour l'avenir de leur entraîneur qui avait pourtant relancé l'OM. L'euphorie de la qualification pour la Ligue des Champions a donc laissé place à l'anxiété...