Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le départ d'André Villas-Boas prend forme !

Publié le 15 mai 2020 à 8h45 par La rédaction

Suite au coup de tonnerre provoqué par le départ d'Andoni Zubizarreta, l'avenir d'André Villas-Boas s'inscrit clairement en pointillés du côté de l'Olympique de Marseille. A tel point que lors de son entretien avec Jacques-Henri Eyraud, les deux hommes auraient avancé sur les conditions d'un départ du Portugais.

L'Olympique de Marseille est décidément un club à part. Alors que d'un point de vue sportif, tout allait pour le mieux, le club phocéen étant garanti de retrouver une place en Ligue des Champions, tout a explosé jeudi soir. Par le biais d'un communiqué, l'OM a effectivement annoncé le départ d'Andoni Zubizarreta, directeur sportif du club depuis octobre 2016 et l'arrivée de Frank McCourt. Un petit coup de tonnerre sur la Canebière qui pourrait en engendrer un autre très rapidement. En effet, plus que jamais, les mots prononcés par André Villas-Boas en janvier dernier résonnent à Marseille. « Je suis venu ici, un pour la grandeur du club, deux pour Andoni Zubizarreta. J'ai déjà dit que mon futur est intimement lié à son futur », lâchait en effet le technicien portugais. Difficile de ne pas faire le rapprochement aujourd'hui.

Eyraud et Villas-Boas proches d'un accord ?