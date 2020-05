Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grande priorité d'Eyraud pour remplacer Villas-Boas, c'est lui !

Publié le 15 mai 2020 à 12h15 par A.M.

Alors que l'avenir d'André Villas-Boas s'inscrit clairement en pointillés du côté de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud aurait d'ores et déjà identifié sa priorité pour remplacer le Portugais : Christophe Galtier.

Et si l'Olympique de Marseille se lançait dans une révolution cet été ? Le départ d'Andoni Zubizarreta annoncé jeudi soir laisse en effet penser à un large remaniement qui pourrait voir André Villas-Boas faire ses valises dans les prochaines heures. Et pour cause, le technicien portugais n'a jamais caché qu'il liait son avenir au dirigeant basque. En janvier dernier, il avouait même être « venu ici, un pour la grandeur du club, deux pour Andoni Zubizarreta. J'ai déjà dit que mon futur est intimement lié à son futur . » Une déclaration qui résonne plus que jamais aujourd'hui alors que le directeur sportif de l'OM, en place depuis 2016, a été poussé au départ. Résultat, bien qu'André Villas-Boas n'ait pas encore communiqué sa décision, Jacques-Henri Eyraud semble se préparer à un départ de son entraîneur et anticipe en tentant de trouver son successeur.

Eyraud rêve de Galtier