Mercato - OM : Un ancien du PSG pourrait succéder à Zubizarreta !

Publié le 15 mai 2020 à 13h15 par A.M.

Suite au départ d'Andoni Zubizarreta, l'OM a annoncé être en quête d'un directeur général chargé du football. Et plusieurs noms circulent déjà, à l'image de celui d'Olivier Létang.

Le départ d'Andoni Zubizarreta ne sera resté qu'une rumeur pendant quelques minutes. En effet, dans la foulée des informations divulguées par plusieurs médias, l'OM a officialisé le départ du Basque par le biais d'un communiqué : « À la suite d'entrevues qui se sont déroulées cette semaine, l'Olympique de Marseille annonce le départ, d'un commun accord, d'Andoni Zubizarreta . » Par conséquent, dans les prochains jours, la priorité de Jacques-Henri Eyraud sera de lui dénicher un successeur. Dans ce même communiqué, « l'Olympique de Marseille précise que le recrutement d'un directeur général chargé du football est en cours . » Et alors que TMW a confirmé la piste menant à Antero Henrique, un autre ancien dirigeant du PSG est également cité.

Létang sur tous les fronts