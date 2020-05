Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Antero Henrique, le grand sauveur de l’ère McCourt ?

Publié le 15 mai 2020 à 14h30 par La rédaction

Avec le départ d’Andoni Zubizarreta, l’OM doit à présent trouver un nouveau directeur sportif, alors qu’André Villas-Boas pourrait rapidement suivre son grand ami loin de l’OM. Et la piste Antero Henrique pourrait s’avérer très intéressante pour le club phocéen…

Une grande révolution se prépare à l’OM. Jeudi soir l’OM annonçait via un communiqué officiel le départ de son directeur sportif Andoni Zubizarreta. Un départ qui fait office de cataclysme pour plus d’un supporter olympien, mais aussi pour les observateurs. André Villas-Boas, le coach de l’OM et grand ami de Zubizarreta, pourrait rapidement suivre, et plusieurs pistes pour remplacer l’Espagnol seraient déjà dans les tuyaux du côté de l’OM. D’après les informations de TuttoMercatoWeb , c’est l’ancien directeur sportif du PSG Antero Henrique qui pourrait prendre la relève du côté de l’OM. Et cette perspective pourrait sauver une ère McCourt controversée pour le club phocéen…

Des recrutements convaincants

Antero Henrique dispose déjà d’un bon CV en tant que directeur sportif. En effet, le Portugais avait réalisé un mercato 2017/2018 mémorable lors de son arrivée au PSG, avec l’arrivée de Neymar, celle de Kylian Mbappé (à l’époque uniquement prêté par l’AS Monaco), ou encore Dani Alves. Mais là où Henrique se démarque, c’est surtout par sa capacité à vendre. Passé par le FC Porto, Henrique connaît très bien les ventes, ces dernières faisant partie du business model des Dragons depuis plusieurs années. Dès son arrivée, Antero Henrique a réalisé pas moins de 98 millions d’euros de bénéfices. 28,5 millions d’euros récupérés grâce à la vente de Lucas Moura à Tottenham, 25 millions d’euros pour celle de Blaise Matuidi à la Juventus, 25 autres pour le départ de Serge Aurier aux Spurs… Le Portugais sait très bien vendre. La saison suivante, c’est encore plus de 90 millions d’euros récupérés avec les ventes de Guedes à Valence, Berchiche à Bilbao, ou encore Javier Pastore à l’AS Roma. Et à chaque fois, le PSG réalise des plus-values en revendant à prix d’or des joueurs achetés pour un prix raisonnable. Des mercatos convaincants, qui peuvent pencher dans la balance pour une potentielle arrivée à l’OM…

L’OM doit vendre

Car en effet, l’OM doit vendre. Avec un déficit de près de 100M€ à l’heure actuelle, l’OM est sous le joug du fair-play financier. Frank McCourt, qui a déjà investi près de 200 millions d’euros dans le club, ne souhaite plus renflouer les caisses, et l’OM doit être capable de subvenir à ses besoins par lui-même. Ainsi, une arrivée d’Henrique en tant que directeur sportif pourrait permettre à l’OM d’enfin réaliser les grosses ventes nécessaires pour relancer son économie. Et cela passera par des départs de joueurs importants de l’effectif marseillais : Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car, Morgan Sanson… D’autres joueurs, comme Maxime Lopez ou Valère Germain, pourraient aussi quitter le navire, tout comme cela pourrait bien être désormais le cas de Dimitri Payet. Avec ses bonnes capacités de vente, le Portugais pourrait permettre à l’OM de Frank McCourt de se remettre sur les bons rails, notamment en passant par les ventes, mais aussi par des achats et des arrivées peu onéreuses, qui permettraient à l’OM de retrouver un bon équilibre budgétaire…