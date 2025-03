Greenwood : Un violent coup de gueule à l'OM ?

La rédaction

D’après La Provence, Roberto De Zerbi aurait poussé un coup de gueule contre Mason Greenwood et Luis Henrique avant le match face à Lens. Une colère inhabituelle qui expliquerait ces deux absences du onze de départ. En conférence de presse, le coach a confirmé qu’il attendait plus de constance et d’implication de la part de Greenwood.

Ce samedi face à Lens, le coach de l’OM, Roberto De Zerbi, a décidé de ne pas titulariser Mason Greenwood et Luis Henrique. Si les deux meilleurs buteurs de l’OM sont rentrés à la mi-temps, ils n’ont pas pu empêcher le club phocéen de s’incliner face aux Sang et Or.

La colère de De Zerbi

Une non-titularisation qui ne serait pas anodine puisque, d’après les informations de La Provence, Roberto De Zerbi se serait fortement énervé contre les deux joueurs de l’OM lors de la semaine qui a précédé le match face à Lens. Une colère peu habituelle qui a même surpris le reste de l’effectif.

«J'en attends plus de sa part»

Une réaction qui fait lien avec les propos du coach de l’OM en conférence de presse concernant Mason Greenwood :

«J'en attends quand même plus de sa part, ce qu'il fait ne nous suffit pas. S'il veut réussir à maintenir ses attentes de champion, il faut qu'il soit plus constant dans les matchs, qu'il se sacrifie plus, qu'il soit plus déterminant.»