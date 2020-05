Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Avenir, départ… Eyraud a contacté le clan Villas-Boas !

Publié le 17 mai 2020 à 8h45 par T.M.

Avec le départ d’Andoni Zubizarreta, l’avenir d’André Villas-Boas apparait très incertain à l’OM. A ce sujet, Jacques-Henri Eyraud aurait d’ailleurs prévenu le clan du Portugais.

Un an et puis s’en va ? Arrivé l’été dernier à l’OM, André Villas-Boas a réalisé une saison exceptionnelle, réussissant à qualifier son équipe, malgré un groupe réduit, en Ligue des Champions. Toutefois, ce n’est pas sûr que le Portugais soit toujours sur le banc la saison prochaine. En effet, avec le départ d’Andoni Zubizarreta, dont Villas-Boas était très proche, l’avenir du Special Two ne tiendrait plus qu’à un fil. Néanmoins, du côté de l’OM, on espère voir continuer le technicien lusitanien, encore sous contrat jusqu’en 2021.

Eyraud a contacté l’agent de Villas-Boas