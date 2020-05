Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dans le vestiaire, on ne se fait plus d’illusion pour Villas-Boas…

Publié le 16 mai 2020 à 23h30 par Th.B.

Bien que Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud aient demandé à André Villas-Boas de rester à l’OM, les joueurs du club phocéen ne craindraient un départ imminent de leur entraîneur.

Et si André Villas-Boas décidait de claquer la porte suite au départ d’Andoni Zubizarreta jeudi soir ? D’un commun accord, Zubizarreta a quitté ses fonctions de directeur sportif de l’OM. Doit-on s’attendre à un départ de Villas-Boas ? À l’image de son interview pour Team Duga la semaine dernière, l’entraîneur de l’OM a toujours lié son avenir à celui de l’Espagnol. Ainsi, et ce bien que Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt ont incité Villas-Boas à poursuivre son aventure marseillaise, son départ ne serait pas à écarter. Et le groupe du technicien portugais en serait certain.

Le vestiaire de l’OM vivrait mal la situation et craindrait le départ de Villas-Boas