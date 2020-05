Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas très remonté contre Eyraud ?

Publié le 16 mai 2020 à 10h45 par A.M.

Annoncé proche d'un départ, André Villas-Boas serait très remonté contre Jacques-Henri Eyraud qui aurait changé de discours en interne concernant ses intentions. Une situation qui rend quasiment impossible un retour du Portugais à Marseille.

Le point de non retour aurait été atteint entre Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas. L'annonce du départ d'Andoni Zubizarreta a effectivement été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase du Portugais. Ce dernier n'a jamais caché qu'il liait son avenir au directeur sportif basque. Par conséquent, l'ancien coach de Tottenham et Chelsea ne devrait pas être sur le banc de l'OM la saison prochaine. D'ailleurs, d'après les informations de L'Equipe , lors de leur entretien en tête à tête jeudi, Jacques-Henri Eyraud aurait accepté de chercher un accord avec André Villas-Boas afin d'acter une rupture à l'amiable. Dans la foulée, le président aurait promis à son entraîneur d'appeler son agent Carlos Gonçalves dans le but de discuter de cette résiliation de contrat scellant le départ de Villas-Boas.

Rupture totale entre Eyraud et Villas-Boas