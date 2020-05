Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Villas-Boas jette un froid sur son avenir !

Bien que cela ne soit pas encore officiel, le départ d'André Villas-Boas ce confirme sérieusement avoir l'annonce de celui d'Andoni Zubizarreta. Et l'entourage du technicien portugais confirme d'ailleurs cette tendance.

Depuis jeudi soir et l'annonce du départ d'Andoni Zubizarreta, l'avenir d'André Villas-Boas s'assombrit de plus en plus. Et pour cause, le technicien portugais n'a caché qu'il liait son avenir à celui du directeur sportif basque. Par conséquent, dans les prochaines heures, l'ancien entraîneur de Tottenham pourrait annoncer qu'il s'en va, bien que Jacques-Henri Eyraud essaie de le convaincre de rester « On s'est vu, on a discuter de tout ça. Pour moi, c'est clair, André Villas-Boas est le coach de l'OM et il le sera pour de nombreuses années j'espère. Je l'ai entendu évoquer un doute fort sur sa capacité à vouloir continuer sans Andoni Zubizarreta au sein du club aujourd'hui. Ce sera sa décision. Si André met au dessus de tout, sa relation avec les joueurs, les supporters, son lien avec Andoni Zubizarreta, qu'est-ce que vous voulez que le vous dise ? André, c'est le coach de l'OM et j'espère bien qu'il va le rester », confiait le président de l'OM au micro de RMC Sport.

«Le projet n'a plus rien à voir»