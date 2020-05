Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La mise au point du clan Villas-Boas sur son avenir !

Publié le 15 mai 2020 à 21h15 par J.-G.D. mis à jour le 15 mai 2020 à 21h27

Alors que Jacques-Henri Eyraud n’écarte pas une prolongation de contrat pour André Villas-Boas, les proches de l’entraîneur de l’OM expliquent ne pas avoir d’offre entre les mains.

Présent sur les antennes de RMC Sport ce vendredi, Jacques-Henri Eyraud a balayé l’actualité chaude de l’OM. Le président phocéen est donc revenu sur le départ d’Andoni Zubizarreta, tout en évoquant l’avenir d’André Villas-Boas. Le dirigeant marseillais se prononce notamment sur une éventuelle prolongation de contrat pour Villas-Boas, lié à à l'OM jusqu'en 2021 : « Une prolongation de Villas-Boas ? Mon idée est de me reposer sur André pour la suite du projet. André, c'est le coach de l'OM et ce doit être le coach de l'OM pendant un long moment ».

Aucune offre de prolongation