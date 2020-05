Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quand Eyraud évoque une prolongation de Villas-Boas !

Publié le 15 mai 2020 à 20h15 par J.-G.D.

Après avoir affiché son souhait de poursuivre l’aventure avec André Villas-Boas, Jacques-Henri Eyraud, président de l’OM, se confie sur une éventuelle prolongation de contrat pour le Portugais.

Les doutes sont permis concernant l’avenir d’André Villas-Boas. Plusieurs médias annoncent que l’entraineur de l’OM devrait quitter le club phocéen, suite au départ d’Andoni Zubizarreta de son poste de directeur sportif. Pourtant, Jacques-Henri Eyraud s’est voulu rassurant à propos du futur de Villas-Boas, lors de son interview à RMC Sport ce vendredi soir : « Pour moi, c'est clair, André Villas-Boas est le coach de l'OM et il le sera pour de nombreuses années j’espère. André, c'est le coach de l'OM et j'espère bien qu'il va le reste. Ce sera sa décision ». Le président de l’OM va plus loin en abordant une prolongation pour Villas-Boas, sous contrat jusqu’en 2021.

« Une prolongation de Villas-Boas ? Mon idée est de me reposer sur André pour la suite du projet »