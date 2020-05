Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se confirme sérieusement pour André Villas-Boas !

Publié le 15 mai 2020 à 17h45 par J.-G.D.

Les informations se suivent et se ressemblent pour André Villas-Boas. L’entraîneur de l’OM devrait bel et bien quitter le club phocéen.

Après Andoni Zubizarreta, au tour d’André Villas-Boas de plier bagage ? L’entraîneur de l’OM devrait, selon toute vraisemblance, suivre les pas du désormais ancien directeur sportif olympien, parti jeudi soir. Une véritable onde de choc du côté de Marseille, alors que plusieurs noms circuleraient dans les bureaux de Frank McCourt et de Jacques-Henri Eyraud afin d'assurer sa succession. Entre Christophe Galtier, d’après les informations exclusives du 10 Sport, Sven-Goran Eriksson, Hervé Renard ou Vincenzo Montella, en passant par Mauricio Pochettino, l’OM se pencherait déjà sur le remplaçant de Villas-Boas. À moins qu’Antero Henrique, passé par le PSG et pressenti pour reprendre le poste de Zubizarreta, arrive à retenir le Portugais. Mais ce dernier se rapprocherait inéluctablement d’un départ.

Un départ quasiment acté pour André Villas-Boas ?