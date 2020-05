Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La piste Henrique est-elle crédible ? La réponse

Publié le 15 mai 2020 à 17h30 par La rédaction

En Italie, certains médias affirment qu’Antero Henrique serait pressenti pour prendre le poste de directeur sportif à Marseille en remplacement d’Andoni Zubizarreta. Que faut-il en penser ? La réponse.

Selon certaines informations sorties dans les médias italiens, et notamment le site TuttoMercatoWeb, Antero Henrique serait dans la mire des dirigeants de l’Olympique de Marseille pour compenser le départ d’Andoni Zubizarreta, officialisé ces dernières heures. Selon le média Italien, l’ombre de l’ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain planerait actuellement sur le stade Vélodrome, où son arrivée pourrait rapidement se concrétiser. Que faut-il en penser ? Une arrivée du dirigeant portugais est-elle possible ? La réponse.

Un contexte très favorable pour Henrique

Si l’on analyse le contexte, il apparaît en fait très favorable pour une arrivée d’Henrique à Marseille. D’une part, selon le média italien, le Portugais serait inclus dans le projet de rachat de l’OM par le Prince Saoudien, Al-Walid Bin Talal. Son arrivée rapide pourrait donc être favorisée afin d’accélérer le processus de vente. Deux autres éléments plaident clairement en faveur de la piste Antero Henrique pour le club phocéen. D’une part, le dirigeant portugais, s’il n’est pas forcément un expert dans la gestion sportive au quotidien, dispose en revanche d’un solide réseau international sur le mercato, ce qui lui offre une expertise réelle dans toute la dimension économique. Or en ce moment, l’OM a surtout besoin de vendre pour assainir ses comptes (et favoriser de la sorte l’opération de rachat par les Saoudiens…). Le Portugais dispose donc du parfait profil pour mener cette tâche, qui s’annonce très délicate. Enfin, un dernier argument vient à l’appui de la réalité de cette piste : les dirigeants marseillais ne sont pas aujourd’hui en mesure de retenir Andre Villas-Boas, qui aspire à un projet ambitieux qu’ils ne sont pas en capacité de mettre sur pied et dont la cote auprès des clubs européens est bien remontée à la faveur de son excellent travail la saison dernière. L’arrivée d’Antero Henrique pourrait constituer un argument majeur pour inciter Villas-Boas à rester, sachant que les deux hommes sont proches et s’entendent bien. Antero Henrique, lors de son passage au Paris Saint-Germain, avait d’ailleurs milité auprès de la direction qatarie pour installer Villas Boas sur le banc de touche du Parc des Princes. Et si, finalement, c’était sur le banc de touche du Vélodrome que les deux hommes se retrouvaient ?