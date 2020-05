Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato - OM : Galtier contacté par Eyraud !

Publié le 15 mai 2020 à 15h00 par Alexis Bernard mis à jour le 15 mai 2020 à 15h03

Selon nos informations, Jacques-Henri Eyraud a récemment pris contact avec Christophe Galtier dans la perspective d’un possible départ d’André Villas-Boas. Les deux hommes se seraient parlé il y a moins de deux mois.

Tremblement de terre à Marseille. La première secousse a eu lieu dans la soirée de jeudi, lorsque l’Olympique de Marseille a officialisé le départ d’Andoni Zubizarreta. Les deux parties auraient trouvé un accord à l’amiable pour se séparer. Selon RMC , c’est le responsable du recrutement marseillais qui aurait décidé de partir en apprenant que ses dirigeants songeaient à faire venir un « directeur du football ». Mais ce que craignent à présent tous les amoureux de l’OM, c’est la réplique sismique. Le départ d’André Villas-Boas… Après avoir publiquement et plusieurs fois affirmé que son destin était étroitement lié à celui d’Andoni Zubizarreta, à l’origine de sa venue à l’OM, le technicien portugais serait tout proche, lui-aussi, de la sortie. Un scénario que les dirigeants marseillais ont visiblement déjà anticipé…

Eyraud a pris la température

En effet, d’après nos informations exclusives, Jacques-Henri Eyraud aurait déjà entrepris des démarches pour sonder le marché dans la perspective d’un départ d’André Villas-Boas. Il y a un peu moins de deux mois, le président de l’OM aurait notamment pris contact avec Christophe Galtier. Un échange pour prendre la température et connaître les intentions de l’actuel entraîneur du LOSC, sous contrat jusqu’en 2021. Marseillais de naissance, « Galette » incarne totalement les valeurs phocéennes. Formé au club durant sa jeunesse, il a débuté dans le monde professionnel en tant que joueur de l’OM (1985-1987, puis 1995-1997) avant de démarrer sa carrière d’entraîneur sur le banc marseillais comme adjoint de Bernard Casoni (1999). Régulièrement, depuis son ascension sur le banc de l’AS Saint-Etienne, son nom est cité pour prendre en main le destin de l’OM. Et avec une maison familiale aux abords de la cité phocéenne, dans laquelle il se rend très régulièrement, Galtier a déjà tous ses repères…



Concentré sur le projet lillois, Christophe Galtier n’aurait pas donné suite aux avances de Jacques-Henri Eyraud. D’abord parce qu’il est engagé dans un projet avec une réelle réussite. Ensuite parce que le poste n’est pas libre. Mais les données de l’équation pourraient vite changer. Notamment si André Villas-Boas s’en va. Et également s’il entame des possibles discussions avec ses dirigeants actuels. Si Gérard Lopez est attaché à lui, Luis Campos sera beaucoup plus à l’aise pour dénicher son successeur. Après avoir sauvé le LOSC de la relégation pour les emmener jusqu’en Ligue des Champions, avec la valorisation de tous les talents de l’effectif revendus à prix d’or depuis deux ans, Christophe Galtier n’a plus rien à prouver dans le Nord. Et s’il a déjà eu l’opportunité de prendre en main l’OM par le passé, sans donner suite, l’occasion de sauter dans le train et de tout reconstruire pourrait être un sacré défi pour lui. Le Marseillais.