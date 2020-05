Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt à l'origine d'un énorme coup de tonnerre en interne ?

Publié le 15 mai 2020 à 14h15 par A.M. mis à jour le 15 mai 2020 à 14h34

Alors qu'Andoni Zubizarreta a officiellement quitté l'Olympique de Marseille, c'est bien Frank McCourt qui serait à l'origine de ce choix. Il faut dire que le propriétaire du club phocéen avait déjà songer à se séparer du Basque il y a un an.

C'est désormais officiel, Andoni Zubizarreta n'est plus directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Par le biais d'un communiqué, le club phocéen a annoncé le départ du Basque d'un commun accord entre les deux parties. Arrivé en 2016, et sous contrat jusqu'en juin 2021, le directeur sportif quitte donc l'OM après quasiment quatre ans à son poste. Un départ qui pourrait d'ailleurs en engendrer un autre à savoir celui d'André Villas-Boas, qui n'a jamais caché sa proximité avec Andoni Zubizarreta. Mais en attendant, les coulisses du départ du dirigeant espagnol commencent à fuiter.

McCourt à l'origine du départ de Zubizarreta ?