Mercato - OM : Eyraud lève le voile sur l’avenir de Villas-Boas !

Publié le 15 mai 2020 à 18h45 par Th.B. mis à jour le 15 mai 2020 à 18h48

Président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud a évoqué le dossier André Villas-Boas. Annoncé sur le départ suite à celui d’Andoni Zubizarreta, l’entraîneur de l’OM n’aurait pas encore pris sa décision et émettrait un doute fort pour continuer sans le désormais ex-directeur sportif.

Jeudi soir, l’OM a officialisé via un communiqué le départ d’Andoni Zubizarreta, à un an de la fin de son engagement contractuel avec le club phocéen. Un départ qui pourrait entraîner celui d’André Villas-Boas. Pour Team Duga , l’entraîneur portugais révélait vouloir continuer à collaborer avec l’ex-directeur sportif de l’OM. Avec le départ de Zubizarreta, la tendance est ce vendredi à un départ de Villas-Boas. Invité à s’exprimer sur les ondes de RMC sur l’avenir de son entraîneur, Jacques-Henri Eyraud n’a pas vraiment rassuré.

« Je l'ai entendu évoquer un doute fort sur sa capacité à vouloir continuer sans Zubizarreta »