Mercato - OM : Galtier, Pochettino... Eyraud lance les grandes manœuvres pour remplacer Villas-Boas

Publié le 15 mai 2020 à 13h30 par Arthur Montagne

Bien que le départ d'André Villas-Boas ne soit pas encore officiel, tout laisse à penser que le technicien portugais va quitter ses fonctions après l'annonce du départ d'Andoni Zubizarreta. D'ailleurs, en coulisses Jacques-Henri Eyraud semble se préparer à cette éventualité et aurait déjà dressé une short-list plutôt séduisante.

L'avenir d'André Villas-Boas ne tient qu'à un fil. Arrivé l'été dernier sur le banc de l'Olympique de Marseille, le technicien portugais a obtenu des résultats très convaincants au point de renvoyer le club phocéen en Ligue des Champions grâce à une magnifique deuxième place en Ligue 1 derrière le PSG. Mais en coulisses, tout ne s'est pas passé comme prévu, et l'euphorie de la qualification pour la C1 a laissé à l'anxiété de voir le travail réalisé cette année réduit à néant. Tout a commencé en janvier dernier lorsque Jacques-Henri Eyraud a décidé d'attirer Paul Aldridge dont la mission première et d'envoyer des joueurs en Premier League. André Villas-Boas a alors tapé du poing sur la table rappelant qu'il souhaitait conserver un effectif compétitif et surtout qu'il ne comptait pas voir Andoni Zubizarreta partir. Ce que laissait présager l'arrivée d'Aldrige. « Je suis venu ici, un pour la grandeur du club, deux pour Andoni Zubizarreta. J'ai déjà dit que mon futur est intimement lié à son futur », lâchait alors le technicien portugais devant une salle de presse médusée par ce coup de pression. Des mots qui prennent aujourd'hui une ampleur considérable suite au départ d'Andoni Zubizarreta, et Jacques-Henri Eyraud semble en avoir conscience.

Galtier la priorité

En effet, le président de l'Olympique de Marseille semble déjà très actif en coulisse afin de dénicher un éventuel successeur à André Villas-Boas en anticipant un départ de ce dernier. Dans cette optique, la grande priorité de Jacques-Henri Eyraud se nomme Christophe Galtier, à en croire les informations de La Marseillaise . L'actuel entraîneur du LOSC vient de réaliser deux grandes saisons sur le banc lillois, mais le natif de Marseille a plusieurs fois été annoncé dans le viseur de l'OM, notamment l'été dernier afin de remplacer Rudi Garcia. Plus récemment, c'est du côté de l'OL que son nom a circulé. Mais à chaque fois, Christophe Galtier a eu la même réaction, il ne souhaite pas partir. En février dernier, il rappelait même sa volonté de rendre à Gérard Lopez la confiance qu'il lui a accordée : « En fin de saison, il y a eu beaucoup de bruits, et beaucoup de choses qui ont pu être écrites, mais aucun intérêt pour moi d’aller voir ailleurs. J’avais envie, et j’ai envie de continuer parce que je connais le projet et je suis heureux ici (…) Oui je veux rester, car il n’y a rien de plus valorisant qu’un président qui dit qui veut vous garder . » Le message est clair, et compte tenu des finances de l'OM, aller dénicher un entraîneur en poste ne sera pas une mince affaire.

Pochettino le rêve