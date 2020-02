Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Christophe Galtier envoie un énorme message pour son avenir !

Publié le 17 février 2020 à 2h45 par A.M.

Interrogé sur son avenir, Christophe Galtier, un temps annoncé dans le viseur de l'OL, assure qu'il n'a aucune intention de quitter le LOSC.

« Le président Aulas ne m’a jamais appelé. Beaucoup de choses ont été dites là-dessus aussi, mais mon président a été informé le premier et il savait depuis le début que je souhaitais continuer au LOSC ». Christophe Galtier l'assure, malgré les rumeurs qui ont circulé au sujet d'un intérêt de l'OL pour remplacer Sylvinho, Jean-Michel Aulas ne l'a jamais contacté. Il faut dire que l'entraîneur du LOSC réitère sa volonté de rester sur le banc du club nordiste.

Galtier veut rester au LOSC