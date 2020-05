Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Heinze répond sèchement à l'intérêt d'Eyraud !

Publié le 15 mai 2020 à 16h15 par A.M. mis à jour le 15 mai 2020 à 16h25

Alors que l'avenir d'André Villas-Boas semble en grand danger du côté de l'Olympique de Marseille, la presse italienne a relancé la piste menant à Gabriel Heinze. Mais son représentant jette un énorme froid sur cette piste.

La crise n'est jamais très loin à l'Olympique de Marseille. Alors que d'un point de vue sportif, tout allait pour le mieux avec la qualification pour la Ligue des Champions, l'annonce du départ d'Andoni Zubizarreta jeudi soir a tout changé. En effet, André Villas-Boas a plusieurs fois rappelé qu'il liait son avenir à celui du Basque. Autrement dit, le futur du technicien portugais semble s'inscrire en pointillés du côté de l'OM. Et Jacques-Henri Eyraud n'aurait pas perdu de temps afin de préparer sa succession. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le président phocéen a contacté Christophe Galtier. Mais ce n'est pas tout.

«Ce serait suicidaire de la faire venir à l’OM maintenant»