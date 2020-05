Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La tension monte en interne pour Villas-Boas !

Publié le 15 mai 2020 à 16h45 par Th.B.

Très irrité par le départ d’Andoni Zubizarreta qu’il avait pressenti, André Villas-Boas pourrait rapidement claquer la porte et quitter ses fonctions d’entraîneur de l’OM.

« À la suite d'entrevues qui se sont déroulées cette semaine, l'Olympique de Marseille annonce le départ, d'un commun accord, d'Andoni Zubizarreta » . Jeudi soir, alors que divers médias s’accordaient à dire que le départ d’Andoni Zubizarreta était imminent, l’OM a officialisé les bruits de couloir via un communiqué, mettant ainsi un terme à sa collaboration avec son directeur sportif en poste depuis l’automne 2016. Ayant jusqu’ici assuré que son avenir était lié à Zubizarreta, André Villas-Boas serait proche de claquer la porte. RMC Sport révélait dans la foulée du départ de Zubizarreta que Villas-Boas pourrait suivre ses traces, se donnant 24 heures pour bien réfléchir et peser le pour et le contre de sa décision finale. Et la tendance se confirme sérieusement.

L’OM voudrait conserver Villas-Boas, mais la rupture se préciserait !

Rédacteur en chef de la section football de RMC Sport, Mohamed Bouhafsi a fait un point sur sa page Twitter sur la situation. D’après ses informations, cette journée de vendredi est bel et bien charnière pour la suite des opérations. L’OM ne voudrait pas se séparer de son technicien portugais, mais le principal intéressé vivrait très mal le départ d’Andoni Zubizarreta. Refusant initialement d’honorer son contrat avec l’OM s’il ne pouvait pas poursuivre sa collaboration avec Zubizarreta, Villas-Boas semblerait se diriger vers un départ. La tendance pencherait fortement vers cette éventualité. Les prochaines heures nous en apprendront plus. D’après Le Phocéen, Antero Henrique pourrait prendre la succession de Zubizarreta au poste de directeur sportif et cela serait susceptible de jouer en la faveur de l’OM pour conserver Villas-Boas.