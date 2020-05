Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : André Villas-Boas, et maintenant ?

Publié le 15 mai 2020 à 20h30 par Thomas Bourseau mis à jour le 15 mai 2020 à 20h32

Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2021, André Villas-Boas serait susceptible de ne pas honorer son engagement envers le club phocéen jusqu'à son terme et particulièrement depuis le départ d’Andoni Zubizarreta jeudi soir. Pourtant, Jacques-Henri Eyraud prépare une prolongation de contrat.

Tout semblait mener vers des jours radieux. Après sept ans d’absence dans la compétition reine du football européen, l’OM a validé son ticket pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Mais ce beau résultat sportif obtenu grâce à la deuxième place de Marseille au classement de Ligue 1, cache des problèmes plus profonds au sein du club phocéen. D’une part financier, le10sport.com vous a teasé un été catastrophe le 5 mai dernier au vu du déficit affiché par l’OM au cours de ces trois dernières années. Désormais, Jacques-Henri Eyraud fait face à un problème de gestion d’hommes, qui avait commencé avec la déclaration forte d’André Villas-Boas lors de l’émission de Team Duga la semaine dernière. L’entraîneur de l’OM assurait vouloir savoir si Andoni Zubizarreta serait ou non à ses côtés pour la saison prochaine. La nouvelle est tombée jeudi soir avec le communiqué du club phocéen : d’un commun accord, Andoni Zubizarreta et l’OM ont mis un terme à leur collaboration. Le directeur sportif étant parti, André Villas-Boas pourrait suivre les traces de l’Espagnol.

Eyraud refuse de voir Villas-Boas partir et évoque une prolongation !

Ces dernières heures, les informations concernant l’avenir d’André Villas-Boas se sont succédées. RMC Sport , Le Parisien ou encore ESPN se sont tous accordés à dire que le technicien portugais était à deux doigts de claquer la porte, alors qu’il est contractuellement lié à l’OM jusqu’en juin 2021. Invité à s’exprimer sur l’actualité de l’OM et sur l’avenir de son entraîneur, Jacques-Henri Eyraud a certes révélé qu’il ne savait pas quelle sera la décision de Villas-Boas, mais qu’il prenait en considération une prolongation de contrat. « Mon idée est de me reposer sur André pour la suite du projet. Ce sont des discussions à avoir en tête à tête, une fois que de nombreuses incertitudes seront levées. Nous sommes dans une procédure longue avec le fair-play financier. Tant que ces contraintes ne sont pas levées, il est difficile de prendre des positions assez tôt. Mais sur ce sujet, je veux être très clair. André, c'est le coach de l'OM et ce doit être le coach de l'OM pendant un long moment ». Voici le témoignage que le président de l’OM a tenu pour l’émission de RMC : Rothen Régale . Mais qu’en est-il du côté de Villas-Boas ?

Villas-Boas n’a pas encore décidé, mais…