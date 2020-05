Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'impressionnante short-list d'Eyraud pour remplacer Villas-Boas !

Publié le 16 mai 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que l'avenir d'André Villas-Boas semble plus que jamais incertain du côté de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud s'active en coulisses afin d'anticiper un départ du technicien portugais en cherchant un nouvel entraîneur.

« Je suis venu ici, un pour la grandeur du club, deux pour Andoni Zubizarreta. J'ai déjà dit que mon futur est intimement lié à son futur ». Ces mots prononcés en janvier dernier par André Villas-Boas prennent une ampleur toute particulière depuis jeudi soir. Et pour cause, l'Olympique de Marseille a annoncé le départ d'Andoni Zubizarreta, ce qui jette par conséquent un froid sur l'avenir du technicien portugais. Bien conscient de la situation, Jacques-Henri Eyraud cherche à anticiper un éventuel départ de son entraîneur et a contacté Christophe Galtier, comme le10sport.com vous le révèle en exclusivité. Mais le président de l'OM ne s'est pas arrêté là, puisque l'entraîneur du LOSC ne semble pas vouloir bouger.

Déjà plusieurs noms pour remplacer Villas-Boas