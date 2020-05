Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Antero Henrique successeur d'Andoni Zubizarreta ? La réponse !

Publié le 16 mai 2020 à 10h15 par La rédaction

Alors que l’OM est à la recherche d'un directeur général chargé du football depuis le départ d’Andoni Zubizarreta, la piste menant à l’ancien du PSG Antero Henrique pourrait rapidement se refroidir…

Nouveau coup de froid du côté de Marseille. Ce jeudi, l’OM a annoncé via un communiqué officiel que son directeur sportif Andoni Zubizarreta quittait le club phocéen « d’un commun accord » . Depuis, plusieurs secousses ont frappé l’OM. L’annonce du possible départ d'Albert Valentin, directeur de leur cellule de recrutement, les déclarations du président Jacques-Henri Eyraud sur RMC , l’avenir d’André Villas-Boas en suspens… Pourtant, l’OM semble travailler d’arrache-pied pour trouver un directeur général chargé du football, et l’une des pistes menait droit vers un ancien du PSG, Antero Henrique. Pourtant, ce dossier pourrait rapidement être mis de côté…

Henrique loin de l’OM ?