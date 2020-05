Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cinq ans après Marcelo Bielsa, ça recommence…

Publié le 16 mai 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Malgré sa très belle saison sur le plan sportif, l’OM est sur le point de perdre gros avec André Villas-Boas. Le technicien portugais, adulé par les supporters marseillais, suit la même trajectoire qu’un certain Marcelo Bielsa en 2015…

« Pour moi, c'est clair, André Villas-Boas est le coach de l'OM et il le sera pour de nombreuses années j'espère (…) Si André met au dessus de tout, sa relation avec les joueurs, les supporters, son lien avec Andoni Zubizarreta, qu'est-ce que vous voulez que le vous dise ? André, c'est le coach de l'OM et j'espère bien qu'il va le rester », a lâché Jacques-Henri Eyraud vendredi sur RMC Sport, laissant encore planer un gros doute sur l’avenir d’André Villas-Boas sur le banc de l’OM. En effet, malgré sa réussite et son énorme popularité auprès des supporters marseillais, l’entraîneur portugais serait en rupture totale avec son président. Un scénario qui paraît familier à l’OM, et pour cause…

Bielsa-AVB, même combat

En août 2015, et alors qu’il sortait d’une première saison durant laquelle il avait conquis les supporters de l’OM, Marcelo Bielsa avait subitement présenté sa direction en raison de ses désaccords majeurs avec son président de l’époque, Vincent Labrune. Cinq ans après, André Villas-Boas se trouve dans une situation similaire avec Eyraud, à qui il reproche notamment l’arrivée de Paul Aldridge en cours de saison ainsi que le récent départ d’Andoni Zubizarreta. Reste à savoir si l’issue sera la même…