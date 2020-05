Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers un premier renfort inattendu à Marseille ?

Publié le 15 mai 2020 à 22h15 par A.M.

En pleine crise depuis l'annonce du départ d'Andoni Zubizarreta, l'Olympique de Marseille devrait voir revenir Kostas Mitroglou qui ne sera pas conservé par le PSV Eindhoven.

Jeudi soir, l'Olympique de Marseille s'est embrasé. Le club phocéen a effectivement annoncé que le départ d'Andoni Zubizarreta, quasiment quatre ans après son arrivée en octobre 2016. Un départ qui pourrait en engendrer un autre puisqu'André Villas-Boas n'a jamais caché qu'il liait son avenir à celui de son directeur sportif. Autrement dit, le technicien portugais pourrait quitter l'OM dans les prochaines heures. Une situation qui rebat les cartes du mercato olympien puisque toutes les pistes activées par les deux hommes forts du secteur sportif marseillais devraient donc être mises de côté. Mais pendant ce temps-là, l'OM va récupérer Kostas Mitroglou.

Mitroglou va faire son retour