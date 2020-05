Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Joey Barton se positionne pour remplacer André Villas-Boas !

Publié le 17 mai 2020 à 10h45 par A.D.

Alors qu'Andoni Zubizarreta a quitté l'OM, l'avenir d'André Villas-Boas serait très incertain. Joey Barton, ancien de la maison phocéenne, a confié qu'il aimerait bien s'installer sur le banc marseillais dans le futur.

Il y a quelques jours, l'OM a annoncé le départ d'Andoni Zubizarreta. Depuis que le directeur sportif espagnol a plié bagage, l'avenir d'André Villas-Boas serait de plus en plus incertain. Selon les informations de L'Equipe de ce dimanche matin, Jacques-Henri Eyraud, président de l'OM, aurait toutefois approché le représentant de son coach portugais pour lui expliquer qu'il voulait toujours continuer avec lui. Alors qu'un départ aurait été évoqué lors de cet échange, André Villas-Boas n'aurait d'autre choix que de démissionner s'il désire faire ses valises. Une situation qui donnerait des idées à Joey Barton. Au micro de BeIN SPORTS , le technicien de Fleetwood (D3 anglaise) a reconnu qu'il souhaitait un jour prendre les rênes de l'OM.

«Si cela arrive dans le futur, ce serait super»