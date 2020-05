Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Jardim répond à l’intérêt d’Eyraud !

Publié le 17 mai 2020 à 9h45 par La rédaction

Afin de préparer la succession d’André Villas-Boas, les dirigeants marseillais auraient coché le nom de Leonardo Jardim. Mais l'arrivée du technicien portugais serait compromise en raison de son scepticisme, mais aussi de la réalité économique.

Rien ne va plus à l’OM ! Alors que le club marseillais a terminé deuxième de Ligue 1 et s’est qualifié pour la Ligue des champions, Jacques-Henri Eyraud a décidé de procéder à un changement de taille. Ce jeudi, l’OM a officialisé sa séparation avec celui qui était directeur sportif du club depuis 2016 Andoni Zubizarreta. Un départ qui pourrait en occasionner un autre puisque l’entraîneur André Villas-Boas n’a jamais caché sa proximité avec le dirigeant et a lié son avenir à celui de l'Espagnol. « Je suis venu ici, un pour la grandeur du club, deux pour Andoni Zubizarreta. J'ai déjà dit que mon futur est intimement lié à son futur » avait-t-il déclaré en janvier dernier Le technicien portugais aurait donc les cartes main et la tendance est plutôt à un départ selon plusieurs médias. Pour lui succéder, les dirigeants de l’OM auraient coché plusieurs noms dont celui de Leonardo Jardim..

Jardim ne devrait pas remplacer Villas-Boas